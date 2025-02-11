Россияне переплачивают за ЖКХ! Четыре способа сэкономить до 40%

Экономист советует начать с анализа коммунальных платежей за последние три года. Это поможет выявить динамику потребления воды, электричества и газа, а также определить тенденции к увеличению или уменьшению расходов.
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