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Царьград

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Жителей двух районов Владимирской области эвакуировали из-за сигналов об угрозе

Жителей двух районов Владимирской области эвакуировали из-за сигналов об угрозе

Губернатор Авдеев прокомментировал временную эвакуацию жителей Киржачского и Меленковского районов.Жителей Киржачского и Меленковского районов Владимирской области накануне вечером эвакуировали из-за сигналов об угрозе.

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