В Татарстане наблюдаются проблемы с доставкой продуктов в магазины

В Татарстане из-за погодных условий возникли задержки с поставкой продуктов в магазины. Машины, направляющиеся из распределительных центров торговых сетей, не могли доставить товары из-за ограничений на движение по федеральным трассам в некоторых населенных пунктах.
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