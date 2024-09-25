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ТАСС: дом отравившейся в Красноярском крае семьи проветривали после дихлофоса

ТАСС: дом отравившейся в Красноярском крае семьи проветривали после дихлофоса

Дядя детей, пострадавших в результате отравления в Красноярском крае, рассказал ТАСС, что дом после обработки дихлофосом проветривали.

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