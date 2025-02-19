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Царьград

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Насильники исчезли, дежурят родители: что творится в школе после надругательства над мальчиком

Насильники исчезли, дежурят родители: что творится в школе после надругательства над мальчиком

Следственный комитет всё-таки завёл уголовное дело по факту надругательства над 13-летним мальчиком в туалете престижной петербургской школы, несмотря на то, что все фигуранты — несовершеннолетние.

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