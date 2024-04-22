Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что поддержание дискуссии в мире вокруг «формулы Зеленского» было нужно Вашингтону для отвлечения внимания от нового транша в поддержку террористической деятельности Киева.
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