Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что поддержание дискуссии в мире вокруг «формулы Зеленского» было нужно Вашингтону для отвлечения внимания от нового транша в поддержку террористической деятельности Киева.