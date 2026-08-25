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Гийом Сизерон: «Потребность в восстановлении после олимпийского сезона вынудила нас немного отложить подготовку. Нам не терпится встретиться с вами на Гран-при Франции»

Двукратный олимпийский чемпион Гийом Сизерон объяснил, почему они с Лоранс Фурнье-Бодри не выступят на турнире Masters de Patinage, который пройдет 27-29 августа во Франции.

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