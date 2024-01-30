Молочная девочка вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Молочная девочка – это торт, который покорил всю мою семью. А если учесть, что рецепт готовится проще некуда, да еще и из малого количества ингредиентов, то могу смело сказать, что он стал лидером среди рецептов.
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