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Царьград

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"Атомэнергопром" заявил о нейтральном влиянии санкций на бизнес

"Атомэнергопром" заявил о нейтральном влиянии санкций на бизнес

АО "Атомэнергопром", объединяющее гражданские активы Росатома, в своем финансовом отчете за шесть месяцев 2026 года заявило, что экономические санкции и иные ограничения не оказывают существенного влияния на деятельность компании и не увеличивают финансовые риски.

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