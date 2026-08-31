"Атомэнергопром" заявил о нейтральном влиянии санкций на бизнес

АО "Атомэнергопром", объединяющее гражданские активы Росатома, в своем финансовом отчете за шесть месяцев 2026 года заявило, что экономические санкции и иные ограничения не оказывают существенного влияния на деятельность компании и не увеличивают финансовые риски.