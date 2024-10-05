В Алтайском крае произошел прорыв дамбы в райцентре Шелаболиха

В Шелаболихинском районе Алтайского края прорвало дамбу, которая сдерживала воду Зеркальных озёр. Фото: телеграм-канал главы Шелаболихинского района Александра Шушунова Дорога, соединяющая две части села Шелаболиха, была разрушена.
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