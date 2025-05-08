МИД РФ удивилось заявлению спецпосланника Трампа о 30-дневном перемирии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила удивление в ответ на заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о якобы несогласии Москвы с предложенным 30-дневным перемирием.
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