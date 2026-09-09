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Новороссийск! Много раненых в больницах: четыре человека в тяжелом состоянии

Новороссийск! Много раненых в больницах: четыре человека в тяжелом состоянии

Состояние четверых врачи оценивают как тяжёлое. В настоящее время специалисты рассматривают возможность перевода наиболее тяжёлых пациентов в краевые клиники, где им смогут оказать высокотехнологичную медицинскую помощь.

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