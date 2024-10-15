Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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ВС России вышли на окраину Суджи в ходе наступления в Курской области

ВС России вышли на окраину Суджи в ходе наступления в Курской области

Российские войска вышли на окраину Суджи в ходе наступления в Курской области.Газета.Ru По данным Mash, штурмовики заняли позиции в районе АЗС "Лотос" на юго-востоке города, откуда началась активная фаза вторжения украинских войск.

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Комментарии
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лидия кошель
Русскому солдату низкий поклон, желаю удачи и уничтожить этих фашистов.
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12 час.
лл
лина любимцева
Храни Господь наших ребят!!!!
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8 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Враги России должны быть уничтожены
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3 час.

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