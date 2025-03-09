Раньше были только русскими, а теперь по всему миру: какие имена позаимствовали иностранцы Ольга БезродняяВ последние десятилетия наблюдается интересный феномен: традиционные русские имена, некогда ограниченные русскоязычным пространством, становятся популярными в других странах.