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«Смысл овертайма пропадёт»: за что критикуют идею исполнения буллитов перед матчами КХЛ

«Смысл овертайма пропадёт»: за что критикуют идею исполнения буллитов перед матчами КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов предложил проводить серии буллитов перед началом матчей, чтобы добавить хоккею зрелищности и мотивировать болельщиков приходить на арены вовремя.

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