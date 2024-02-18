Степанова о масс-старте на 50 км: «Себя на такой дистанции не вижу – слишком сложно потом восстанавливаться в середине сезона»

Победу в гонке одержала Евгения Крупицкая. «Должна взять часть своей критики обратно: 50 км у женщин сегодня смотрелись, спасибо Алисе (Жамбаловой), Тане (Сориной), Анастасии (Кулешовой) и, конечно, Жене! Мужчинам подтянуться! Но себя на такой дистанции не вижу – слишком сложно потом восстанавливаться в середине сезона.