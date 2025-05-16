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ДНЕПР! Жесть, что творится! НЕлюдей в форме чуть не разорвала толпа украинцев

ДНЕПР! Жесть, что творится! НЕлюдей в форме чуть не разорвала толпа украинцев

▪️Сотрудники ТЦК предприняли попытку насильственной мобилизации водителя прямо посреди улицы. ▪️Сочувствующие автомобилисты выразили протест сигналами, а некоторые бросились на помощь, что позволило мужчине вырваться и скрыться, оставив свой автомобиль, сообщает военкор Лисицын.

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