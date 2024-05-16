Швейцарский защитник Йози возглавил список бомбардиров чемпионата мира

На ЧМ-2024 в Чехии лидерство по системе гол+пас захватил швейцарец Роман Йози из «Нэшвилла». Минувшей ночью Йози отдал две голевые передачи в матче с британцами (3:0) и стал первым хоккеистом на турнире, набравшим 8 (2+6) очков.