Швейцарский защитник Йози возглавил список бомбардиров чемпионата мира

На ЧМ-2024 в Чехии лидерство по системе гол+пас захватил швейцарец Роман Йози из «Нэшвилла». Минувшей ночью Йози отдал две голевые передачи в матче с британцами (3:0) и стал первым хоккеистом на турнире, набравшим 8 (2+6) очков.
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