Карьерный вопрос: как формулировка при увольнении влияет на шансы найти новую работу?

«По собственному» или «по соглашению»: важна ли формулировка в трудовой книжке при приеме на работу? Многие соискатели при смене работы испытывают беспокойство: не станет ли запись в трудовой книжке «по соглашению сторон» препятствием для будущего трудоустройства? Новое исследование, проведенное сервисом SuperJob, показывает, что опасения кандидатов зачастую преувеличены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СВ Чисто танцы: Стои...
- Г Стало известно ка...
- Мошенники обманом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым