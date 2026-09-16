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Карьерный вопрос: как формулировка при увольнении влияет на шансы найти новую работу?

Карьерный вопрос: как формулировка при увольнении влияет на шансы найти новую работу?

«По собственному» или «по соглашению»: важна ли формулировка в трудовой книжке при приеме на работу? Многие соискатели при смене работы испытывают беспокойство: не станет ли запись в трудовой книжке «по соглашению сторон» препятствием для будущего трудоустройства? Новое исследование, проведенное сервисом SuperJob, показывает, что опасения кандидатов зачастую преувеличены.

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