Карьерный вопрос: как формулировка при увольнении влияет на шансы найти новую работу?

«По собственному» или «по соглашению»: важна ли формулировка в трудовой книжке при приеме на работу? Многие соискатели при смене работы испытывают беспокойство: не станет ли запись в трудовой книжке «по соглашению сторон» препятствием для будущего трудоустройства? Новое исследование, проведенное сервисом SuperJob, показывает, что опасения кандидатов зачастую преувеличены.