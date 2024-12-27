В России стали опасаться появления нового вида мошенничества вокруг VPN

На фоне дискуссий о возможных штрафах за использование VPN-сервисов в России может появиться новый вид мошенничества, нацеленный на пользователей подобного софта, допустил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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