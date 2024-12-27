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  • Олег Руднев
    Поматросили и бросили. Отработанный материал.Как неблагодарен ...
  • Константин Самарин
    Таких надо сразу кострировать тупым ножом без наркоза.Россиянин надруга...
  • Николай Вовк
    попользовались и бросили, как прокладку,..Как неблагодарен ...

В России стали опасаться появления нового вида мошенничества вокруг VPN

В России стали опасаться появления нового вида мошенничества вокруг VPN

На фоне дискуссий о возможных штрафах за использование VPN-сервисов в России может появиться новый вид мошенничества, нацеленный на пользователей подобного софта, допустил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

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