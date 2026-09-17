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Регионы России

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ЦИК России проведёт тестовое дистанционное голосование с использованием спутниковой связи

ЦИК России проведёт тестовое дистанционное голосование с использованием спутниковой связи

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России впервые опробует дистанционное электронное голосование (ДЭГ) с передачей данных через низкоорбитальную спутниковую группировку на выборах депутатов Государственной думы.

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