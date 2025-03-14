Часы на газоразрядных индикаторных лампах ИН-12

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Sergey Ivanov

Ну, сделал... А ЗАЧЕМ? Зачем повторять то, чем сейчас забиты магазины электроники? Этих электронных часов сейчас- десятки разновидностей! И цена вполне даже демократическая... Я вот сам переболел радиолюбительством. Но в те, 60-е годы в этом еще был смысл: Бытовой техники было мало. Цифровой- еще меньше! Те же электронные часы на газоразрядных индикаторах были признаком особого шика! Их покупали только в кабинеты большим начальникам, а у рядовых обывателей были обыкновенные пружинные будильники, которые могли за сутки уйти минут на 15! Я прошел путь от примитивного детекторного приемника, сделанного из мотка проволоки, разбитой лампочки, старой медной монеты и наушника, выковырянного из телефонной трубки, а закончил супергетеродином с двойным преобразованием частоты и с возможностью принимать передачи радиолюбителей с подавленной несущей. Сейчас гораздо лучший приемник можно купить в интернете, без всяких мук и обойдется это дешевле, чем изобретать свое. Я никогда не вызывал телемастера. Схему своего телевизора Рубин знал досконально! Даже сейчас я без запинки могу рассказать, что такое чересстрочная развертка, чем кадровый синхроимпульс отличается от строчного... Я сделал к нему пульт управления. Пульт позволял управлять телевизором, не вставая с дивана, к схеме он подключался с помощью длинного кабеля... Стоит ли изобретать такой «пульт» сейчас, когда за копейки можно купить инфракрасный пульт? Но в современный телевизор я не полезу! Мало того, что нет схем, но и радиодеталей уже не найдешь! Производитель часто секретит алгоритмы обработки видеосигнала и ключевые микросхемы выпускает сам. Когда модель устаревает- исчезают и все запчасти к ней. И в мобильный телефон тоже не полезу! Потому, что ремонт заключается в замене микросхемы- а это почти то же самое, что купить новый... Можно ли собрать хотя бы простейший компьютер у себя на кухне? С одним паяльником? Уже только на то, чтобы припаять штук 500 000 транзисторов, из которых состоит процессор, уйдет вся жизнь! Когда я после института впервые пошел на работу, мне дали задание: Есть датчик углового перемещения, который выдает двоичный 24- разрядный код. Требуется, чтобы у оператора угол поворота высвечивался в виде «градусы- минуты- секунды». Я сделал! На регистрах! Полгода работы! Устройство было размером с ботиночную коробку. Сейчас то же самое я бы спроектировал на однокристалке за 2 недели. Но и этого тоже уже не надо! Потому, что есть готовая микросхема, которая выполняет это преобразование. Впаял такую схему размером с ноготь- и все у тебя работает! Радиолюбительство исчерпало себя. Слишком далеко ушла наука, слишком недоступны стали рядовому радиолюбителю современные технологии... Пройдет еще лет 20- и оно исчезнет навсегда.