Аэропорт Курумоч сообщил о снижении пассажиропотока в марте 2022 года

Аэропорт Курумоч сообщил о падении показателей пассажирских перевозок. Объем снизился на 21%. По данным пресс-службы аэропорта, в марте удалось обслужить только 165 тысяч человек, это ниже допандемийных показателей 2019 года более чем на 20%.