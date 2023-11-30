Роль мозжечка в когнитивной эволюции человека

Новое исследование показывает важную роль мозжечка в эволюции когнитивных функций человека. Исследователи составили карту генетического развития клеток мозжечка у людей, мышей и опоссумов, раскрывая как наследственные, так и уникальные клеточные характеристики.
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