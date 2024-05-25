Медвежий угол
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Медвежий угол

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    Ждуны-бандерьё не перекуются никогда и ни за что у них такая врождённая генетическая болезнь изгибаться и карёжиться ...Бывший житель Хер...

Бывший житель Херсона о беде со «ждунами»

Бывший житель Херсона о беде со «ждунами»

Политнавигатор «ПолитНавигатор» продолжает на своих страницах дискуссию по поводу обилия «ждунов» в Херсонской области, и что с ними делать, начатую материалом Константина Ковригина.

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Комментарии
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см
сергей михайлов
Ждуны неперекуются никогда и не за что у них такая врождённая болезнь изгибаться карежится будут но никогда предатели не переобуются.
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3 час.
Юрий анин
Ждуны-бандерьё не перекуются никогда и ни за что у них такая врождённая генетическая болезнь изгибаться и карёжиться на коленях будут, но никогда предатели не переобуются...камень всегда будет за пазухой мы это проходили и верить НЕЛЬЗЯ, хватит быть дураками и повторять ошибки дедов...За нами наши дети и ВНУКИ!
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2 час.
Юрий анин
Ждуны-бандерьё не перекуются никогда и ни за что у них такая врождённая генетическая болезнь изгибаться и карёжиться на коленях будут, но никогда предатели не переобуются...камень всегда будет за пазухой мы это проходили и верить НЕЛЬЗЯ, хватит быть дураками и повторять ошибки дедов...За нами наши дети и ВНУКИ!
Ответить
2 час.

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