Бывший житель Херсона о беде со «ждунами»

см сергей михайлов Ждуны неперекуются никогда и не за что у них такая врождённая болезнь изгибаться карежится будут но никогда предатели не переобуются.

Юрий анин Ждуны-бандерьё не перекуются никогда и ни за что у них такая врождённая генетическая болезнь изгибаться и карёжиться на коленях будут, но никогда предатели не переобуются...камень всегда будет за пазухой мы это проходили и верить НЕЛЬЗЯ, хватит быть дураками и повторять ошибки дедов...За нами наши дети и ВНУКИ!