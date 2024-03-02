На 71-м году жизни скончался выдающийся режиссер, актер, драматург, писатель и сценарист Игорь Афанасьев, как сообщает интернет-издание portamur.
Скончался актер, режиссер и драматург Игорь Афанасьев
Комментарии
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Михаил Васильев
Хотя бы один фильм упомянули этой знаменитости известной в узких кругах ...
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13 час.
Михаил Васильев
Так этот деятель в 1993г свалил в США и там был директором украинского телеканала UBN. И его в России должны поминать?
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13 час.
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