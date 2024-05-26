Свердловских борцов с коррупцией, задержанных после ареста шефа, отпустили

Задержанных 24 мая сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Евгения Мальцева и Игоря Уралова, которым могут вменять мошенничество на сумму до 30 млн рублей, отпустили домой.
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