Свердловских борцов с коррупцией, задержанных после ареста шефа, отпустили

Задержанных 24 мая сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Евгения Мальцева и Игоря Уралова, которым могут вменять мошенничество на сумму до 30 млн рублей, отпустили домой.