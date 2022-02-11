Происшествия

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В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела о невыплате заработной платы работникам Армавирского вагоноремонтного депо

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование и направлено  суд уголовное дело в отношении бывшего генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Армавирское вагоноремонтное депо».

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