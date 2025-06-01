Скакала с флагом Украины в США, а теперь стремится к получить российское гражданство

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Гнать эту мразь в шею, а не гражданство ей давать!
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8 час.
Сергей Oблезов
Гоните её вон в Америку!
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1 час.
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