Скакала с флагом Украины в США, а теперь стремится к получить российское гражданство Юлия ЧелкановаГражданство в России становится актуальной темой для 79-летней Людмилы Порывай, матери известной певицы Наташи Королёвой.
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