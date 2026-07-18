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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мантуан упал в штрафной «Спартака» после столкновения с выставившим руку Маркиньосом. Буланов не дал «Зениту» пенальти, ВАР изучил момент, но не позвал судью к монитору

« Зенит » претендовал на пенальти в конце второго тайма игры за OLIMPBET Суперкубок России . На 78-й минуте полузащитник петербуржцев Густаво Мантуан сделал рывок в штрафную площадь « Спартака », реагируя на заброс, и столкнулся с выставившим руку Маркиньосом Костой .

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