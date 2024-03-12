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Павел Дуров: Telegram оценили в $30 млрд долларов перед возможным IPO

Павел Дуров: Telegram оценили в $30 млрд долларов перед возможным IPO

Сейчас мессенджер насчитывает порядка 900 миллионов пользователей и приближается к прибыльности.Павел Дуров назвал Телеграм одним из самых популярных приложений и заявил о том, что сейчас он насчитывает порядка 900 миллионов пользователей Telegram насчитывает 900 млн пользователей и приближается к прибыльности, в то время как компания приближается к потенциальному IPO (первичное публичное предложение акций – ред.

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