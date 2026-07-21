В эти минуты стало известно, что завидный холостяк Анатолий Цой (TSOY), о личной жизни которого ходило немало слухов, обвенчался!В эти минуты стало известно, что завидный холостяк Анатолий Цой (TSOY), о личной жизни которого ходило немало слухов, обвенчался! Анатолий Цой с женой«СтарХит» первым публикует фото с таинства.