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Анатолий Цой обвенчался с женой — эксклюзивные фото

Анатолий Цой обвенчался с женой — эксклюзивные фото

В эти минуты стало известно, что завидный холостяк Анатолий Цой (TSOY), о личной жизни которого ходило немало слухов, обвенчался!В эти минуты стало известно, что завидный холостяк Анатолий Цой (TSOY), о личной жизни которого ходило немало слухов, обвенчался! Анатолий Цой с женой«СтарХит» первым публикует фото с таинства.

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