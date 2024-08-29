Суд: Новым фигурантам по делу о теракту в "Крокусе" продлили срок ареста

В уголовном деле о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холл" появились новые имена.Басманный суд Москвы продлил меру пресечения в виде ареста пятерым фигурантам уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» до 1 декабря 2024 года.