Эксперт Варакин рассказал, почему зарплата курьера может достигать 250 тыс.

Кадровый эксперт и основатель агентства «Трудовые резервы» Илья Варакин рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», что курьеры могут зарабатывать 190 тысяч рублей в месяц и больше, однако для этого нередко приходится работать по 12–18 часов в день.