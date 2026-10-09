Эксперт Варакин рассказал, почему зарплата курьера может достигать 250 тыс.

Кадровый эксперт и основатель агентства «Трудовые резервы» Илья Варакин рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», что курьеры могут зарабатывать 190 тысяч рублей в месяц и больше, однако для этого нередко приходится работать по 12–18 часов в день.
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