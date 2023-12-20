НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иваново

1 подписчик

untitled

untitled

Reposted (Vladimir Sharypov): На городском уровне отобраны 32 проекта благоустройства на 2024 год За всю историю реализации областной программы поддержки местных инициатив планируем выполнить рекордное количество проектов: обустроить 19 дворов и детских площадок, организовать 5 спортивных зон отдыха, сформировать 3 аллеи и 2 карманных парка, отремонтировать 2 дороги и украсить один сквер Важно, что идеи реализации абсолютно всех этих проектов принадлежат жителям нашего города Всего к нам поступило 42 заявки, городская конкурсная комиссия выбрала 32 проекта, которые и прошли на региональный этап конкурса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх