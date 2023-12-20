Reposted (Vladimir Sharypov): На городском уровне отобраны 32 проекта благоустройства на 2024 год За всю историю реализации областной программы поддержки местных инициатив планируем выполнить рекордное количество проектов: обустроить 19 дворов и детских площадок, организовать 5 спортивных зон отдыха, сформировать 3 аллеи и 2 карманных парка, отремонтировать 2 дороги и украсить один сквер Важно, что идеи реализации абсолютно всех этих проектов принадлежат жителям нашего города Всего к нам поступило 42 заявки, городская конкурсная комиссия выбрала 32 проекта, которые и прошли на региональный этап конкурса.