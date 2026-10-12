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Регионы России

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Американскую актрису Сэльму Блэр задержали после инцидента на борту самолёта Delta Airlines

Американскую актрису Сэльму Блэр задержали после инцидента на борту самолёта Delta Airlines

Американская актриса Сэльма Блэр была задержана после инцидента на борту самолёта Delta Airlines, следовавшего из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.

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