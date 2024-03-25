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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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США выиграли Лигу наций КОНКАКАФ в 3-й раз подряд

В финале турнира команда США одержала победу над сборной Мексики со счетом 2:0. Голы забили Тайлер Адамс и Джованни Рейна.

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