В начальной школе в Орегоне сообщают о стрельбе. Полиция Бенда прибыла на место, указав на наличие действующего стрелка.
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