Назван необходимый набор весенней одежды для модной женщины

Фэшн-редакторы журнала Glamour назвали необходимую модную одежду для женщин на весну 2024 года. Создать трендовый капсульный гардероб в текущем сезоне помогут базовые белые футболки и удобные кроссовки и кеды с универсальным дизайном, например Superga 2750 Cotu Classic.