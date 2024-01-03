БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 310 подписчиков

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Сайт прекращает свою работу

Сайт прекращает свою работу

С 9 января этот сайт перестаёт работать.    Я заметил, что в последнее время много запланированных статей не появляется здесь.

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Комментарии
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Caltar
Хреново! Не всегда читал,а когда было желание,то видел надпись,что такой страницы не существует...
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19 час.
Модест
Слишком налегал на мигрантскую тему, властям такое не нравится. Типа разжигание ненависти и вражды.
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18 час.
Семен Семеныч
Смотря как преподносить проблему с мигрантами. Автор преподносил ее слишком уж навязчиво и однобоко. А это не есть хорошо.
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12 час.

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