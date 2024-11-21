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СВО уже не будет прежней. Сотни ВСУшников хлынут в Россию. Сладков заявил: "Всё только начинается"

СВО уже не будет прежней. Сотни ВСУшников хлынут в Россию. Сладков заявил: "Всё только начинается"

Военкор объяснил, что дальнобойные ракеты и удары вглубь России ВСУ нужно отнюдь не для того, чтобы повысить свои огневые возможности.

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