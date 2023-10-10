Секретарь ОДВЗЯИ Флойд попросил о встрече с ключевыми руководителями России

Короткая ссылка 9 октября 2023, 22:59 Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд обеспокоен тем, что Россия предпринимает шаги по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и попросил встречи с ключевыми российскими руководителями.