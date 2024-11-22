Как продлить молодость, красоту и здоровье: продукты питания долгожителей из разных уголков мира

Для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым нужен не только крепкий сон, а и полезная еда. Рассказываем о том, как при помощи правильно сбалансированного питания, а также ряда продуктов выглядеть свежо и молодо на протяжении жизни.