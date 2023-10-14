В Австралии заявили о твердом контроле нефтяного рынка Россией и Саудовской Аравией

Россия и Саудовская Аравия являются ключевыми игроками, контролирующими мировые цены на нефть, заявил 11 октября профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал в своей статье для журнала The Strategist.
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