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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Собянин: Благотворительному сервису на mos.ru исполнилось три года

Собянин: Благотворительному сервису на mos.ru исполнилось три года

Сервис смог объединить 86 проверенных организаций и тысячи горожан Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своем официальном Telegram-канале о трехлетнем юбилее благотворительного сервиса на портале столичной мэрии mos.

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