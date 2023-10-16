Собянин: Благотворительному сервису на mos.ru исполнилось три года

Сервис смог объединить 86 проверенных организаций и тысячи горожан Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своем официальном Telegram-канале о трехлетнем юбилее благотворительного сервиса на портале столичной мэрии mos.
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