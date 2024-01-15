Посольство Украины в Канаде раскритиковало Бетербиева за слова о Кадырове

Посольство Украины в Канаде раскритиковало чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева, который после победы над британцем Каллумом Смитом в чемпионском поединке поддержал главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.