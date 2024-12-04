Школа в Красносельском районе Санкт-Петербурга. 13-летний Хуршед бьёт в лицо ногой 14-летнего Артёма, потом наносит еще один удар рукой и убегает.
Вместо разговора — ногой в лицо. Почему дети мигрантов бьют одноклассников
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Почему этих выблядков в 24 часа не депортируют из России вместе с их семьями? Кто их крышует? Или ждут когда русские мужики начнут их резать как баранов, так недолго осталось ждать!
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10 час.
ВВ
Владимир Витковский
... ишаки из кишлаков просто не получают должного отпора, эти понимают только СИЛУ...
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9 час.
лл
лина любимцева
У них один закон: ШАЙТАН!! Как их воспитали, так они себя и ведут.
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9 час.
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