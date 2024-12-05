Забота у нас такая: сколько в России корпоративных волонтеров

В четверг, 5 декабря, отмечается Международный день волонтера. О благотворительной деятельности принято говорить, обращая в первую очередь внимание на некоммерческие организации, однако в последние годы всё больший вклад в волонтерство вносят крупные корпорации.
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