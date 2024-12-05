ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 001 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Руслан Богомолов
    По сути вымирание народа вместе с развалом семьи началось с установлением в обществах и государствах идеологии капита...Семейные амбиции:...
  • Руслан Богомолов
    Будем продолжать вымирать и ЗАМЕЩАТЬСЯ мусульманскими регионами и народами, которые сохранили ментально свою семейную...Семейные амбиции:...
  • Андрей Зарубкин
    Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины.В ГД оценили сооб...

Забота у нас такая: сколько в России корпоративных волонтеров

Забота у нас такая: сколько в России корпоративных волонтеров

В четверг, 5 декабря, отмечается Международный день волонтера. О благотворительной деятельности принято говорить, обращая в первую очередь внимание на некоммерческие организации, однако в последние годы всё больший вклад в волонтерство вносят крупные корпорации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх