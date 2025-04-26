Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Юг» нанес поражение шести украинским бригадам в ДНР, в том числе у Краматорска

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе шести украинских бригад у Краматорска, Константиновки, Часова Яра, Дылеевки, Ильиновки.

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