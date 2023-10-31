Марочко: СБУ применяют оружие против тех, кто отказывается идти в атаку

Представители службы безопасности Украины и подразделения нацполиции «КОРД» посетили в город Купянск Харьковской области для проведения «разъяснительных бесед» с теми, кто отказывается выполнять приказы старших по званию, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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